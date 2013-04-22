США успешно запустили ракету, частично разработанную в Украине

Как сообщается на официальном сайте Государственного космического агентства Украины, первый демонстрационный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Антарес» состоялся 21 апреля в 24.00 по киевскому времени с космодрома Уоллопс (Вирджиния, США).

В рамках демонстрационного пуска «Антарес» вывел имитатор полезного груза на целевую орбиту высотой 250-300 километров с наклоном 51,6 градуса.

Отмечается, что ракета-носитель предназначен, в первую очередь, для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов.

«Антарес» был создан американской компанией Orbital Science Corporation в рамках международной кооперации с участием предприятий Украины. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля «Сигнус» (третья ступень).

Основная конструкция первой ступени РН «Антарес» разработана ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», изготовлена ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др.

Кроме того, сообщается, что программа доставки грузов на Международную космическую станцию предусматривает запуск десяти РН «Антарес».

Как отмечают в ГКА, кооперация участников программы «Антарес» является уникальной, поскольку в рамках этой программы украинская сторона впервые выполняет весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции I ступени для ракеты-носителя, заказанной Национальным космическим агентством США.