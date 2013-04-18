Парламент Италии во втором туре выборов не смог избрать Президента
22:12, 18 апреля 2013Мир
1370 0
Президент Италии не был избран на втором туре выборов, которые начались сегодня на совместном заседании Палаты депутатов и Сената национального парламента с участием делегатов от всех областей страны.
Подавляющее большинство бюллетеней остались незаполненными / Фото: obozrevatel.com
Согласно предварительным результатам голосования, на этот раз подавляющее большинство бюллетеней осталось незаполненным (более 400 из 1007). При этом наибольшее число голосов получил выдвинутый общественным "Движением 5 звезд", популярный в левых кругах юрист и политик Стефано Родота (около 230), сообщает РИА Новости.
В первом же туре максимальную поддержку получил бывший председатель Сената, 80-летний Франко Марини, кандидатуру которого накануне выдвинула Демократическая партия Италии. Тогда за него проголосовали 521 человек, однако для избрания необходимо было набрать 672 голоса.
Голосование будет продолжено завтра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter