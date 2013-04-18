Парламент Италии во втором туре выборов не смог избрать Президента

Согласно предварительным результатам голосования, на этот раз подавляющее большинство бюллетеней осталось незаполненным (более 400 из 1007). При этом наибольшее число голосов получил выдвинутый общественным "Движением 5 звезд", популярный в левых кругах юрист и политик Стефано Родота (около 230), сообщает РИА Новости.

В первом же туре максимальную поддержку получил бывший председатель Сената, 80-летний Франко Марини, кандидатуру которого накануне выдвинула Демократическая партия Италии. Тогда за него проголосовали 521 человек, однако для избрания необходимо было набрать 672 голоса.

Голосование будет продолжено завтра.