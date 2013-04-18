Сценарий бостонского взрыва нашли в книге 11-летней давности

Речь идет о книге под названием «Heartbreak Hill» Тома Лонергана, в которой рассказывалось о заговоре американских ультраправых экстремистов, планировавших взорвать несколько бомб по пути следования марафона в Бостоне в 1996 году, когда отмечалось столетие забега. В книге план террористов срывает детектив, по информации Huffington Post сообщает Lenta.ru.

О существовании книги, которая выходила в самиздате, Huffington Post рассказал сам ее автор. Узнав о событиях в Бостоне, он написал письмо в издание и отметил, что, узнав о взрывах в Бостоне, подумал: «Боже, все произошло так, как я предсказывал». Лонерган сам 17 раз участвовал в марафоне в Бостоне и, по его словам, в 1996 году бежал дистанцию с ощущением, что в любой момент может взорваться бомба. Сотый ежегодный марафон в Бостоне закончился без происшествий.

Написать книгу о попытке теракта во время марафона в Бостоне Лонерган решил после терактов 11 сентября 2001 года. Отзывать ее из продажи он не собирается.

Теракт в Бостоне произошел ближе к завершению марафона. Террористы подорвали у финиша две бомбы, начиненные поражающими элементами. В результате взрывов погибли три человека, около 180 получили ранения.