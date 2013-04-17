Улики с места взрывов в Бостоне отдадут экспертам Академии ФБР

Собранные на месте терактов в Бостоне предполагаемые элементы взрывных устройств будут отправлены на исследование специалистам Академии ФБР в городе Куантико, штат Виргиния, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Представитель ФБР ранее сообщил, что на месте взрывов в Бостоне обнаружены куски черного нейлона, возможно от рюкзака, в котором находились взрывные устройства, а также фрагменты гвоздей и шрапнели. Следователи также заявляли, что взрывные устройства могли быть помещены в скороварки. Кроме того, были обнаружены провода, которые позволяют предположить, что бомба была оборудована таймером.

В местных СМИ также сообщалось об обнаружении на месте терактов части монтажной платы. Как сообщает издание Boston Globe, представитель ФБР на пресс-конференции, посвященной расследованию терактов, отказался комментировать эту информацию.