Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

Основными темами работ-победителей стали войны (во Вьетнаме и Сирии), диктатура в КНДР, а также вопросы истории, расы и этнических корней, - сообщает Газета.ру.

В журналистских номинациях золотую медаль «За служение обществу» получила газета «Sun Sentinel» из Флориды, которая провела расследование действий полицейских, превышающих скорость на дорогах. После этой статьи к нарушителям были применены дисциплинарные меры.

В номинации «Горячие новости» награду получил коллектив газеты Denver Post за освещение лесных пожаров в США. Созданная газетой интерактивная карта позволила жителям следить за судьбой своих домов, оказавшихся в зоне бедствия.

Лучшим международным репортажем жюри признало статью Дэвида Барбоза в «The New York Times»: он писал о коррупции в высших эшелонах китайского правительства и миллиардных счетах родственников премьер-министра КНР. Этот материал был опубликован, несмотря на сильное давление властей Китая.

Всего журналисты из «The New York Times» получили четыре награды, включая премию «За мастерство» (исследование практики деловых отношений Apple и других технологических компаний) и «За лучший очерк» (мультимедийный рассказ Джона Бранча о лавинах, убивающих лыжников, и о том, как подобные явления объясняют ученые).

Лучшими фотографами стала вся команда корреспондентов агентства Associated Press, освещавших гражданскую войну в Сирии в условиях чрезвычайной опасности.

Премия по художественной литературе досталась книге Адама Джонсона «The Orphan Master's Son» о тяготах жизни человека в Северной Корее.

В категории «История» победила книга, раскрывающая американский взгляд на вьетнамские войны XX века, — «Зола войны: Падение Империи и сотворение Вьетнама для Америки» Фредрика Логваля.

Среди биографий премия досталась книге «Черный князь:Слава, революция и предательство настоящего графа Монте-Кристо», посвященная Александру Дюма-старшему.

В номинации «Нон-фикшн» жюри выбрало «Дьявола в Гроув: Тургуд Маршал и ребята из Гроувленд» — книгу о знаменитом американском адвокате, ставшем первым чернокожим судьей Федерального суда в истории США. Основное внимание автор уделил одному из ранних его дел Маршала — об обвинении чернокожих подростков в изнасиловании во Флориде и последовавших за ними беспорядков с участием членов Ку-Клукс-Клана.

В категории «Драма» победителем стала пьеса «Бесчестный» Айяда Ахтара, американского актера и режиссера индийско-пакистанского происхождения.

Вручение наград лауреатам 2012 года пройдет 30 мая в здании Колумбийского университета в Нью-Йорке.