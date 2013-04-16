Президент США призвал американцев не горячиться из-за взрывов

Обама призвал американцев не торопиться с выводами и подчеркнул, что властям США пока неизвестны организаторы взрыва и их мотивы. Президент США пообещал, что ответственные за взрывы будут найдены и наказаны в соответствии с законом.

Тем временем полиция Бостона опровергла сообщение о задержании подозреваемого в подрыве бостонского марафона. Как сообщил мэр Бостона на пресс-конференции, полиция в настоящее время допрашивает нескольких человек, однако никто не задержан.

Власти Бостона распорядились отключить сотовую связь на всей территории города для предотвращения возможных взрывов, сообщает Associated Press.

Авиационное агентство запретило полеты в радиусе 6 километров вокруг места происшествия, ограничения касаются полетов на высоте менее 915 метров. Самолетам, направлявшимся в бостонский международный аэропорт Логан, приказали осуществить посадку в других аэропортах.

Число пострадавших при взрыве, по данным бостонских больниц, превысило 90 человек.