Среди пострадавших при взрывах в Бостоне восемь детей

Власти США уже официально объявили, что расценивают инцидент как террористический акт.

Взрывные устройства, сработавшие во время международного марафона в Бостоне, обладали малой мощностью, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов США.

Также, по данным CNN, на месте взрывов не обнаружено следов высококачественных взрывчатых веществ, что может свидетельствовать о самодельном характере устройств.

По последним данным, при взрывах в Бостоне пострадали более 110 человек. Официально сообщается о двух погибших, передает РИА Новости