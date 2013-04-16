Среди пострадавших при взрывах в Бостоне восемь детей
02:42, 16 апреля 2013Мир
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Среди пострадавших при взрывах в Бостоне восемь детей, сообщает телеканал CNN.
Власти США уже официально объявили, что расценивают инцидент как террористический акт.
Взрывные устройства, сработавшие во время международного марафона в Бостоне, обладали малой мощностью, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов США.
Также, по данным CNN, на месте взрывов не обнаружено следов высококачественных взрывчатых веществ, что может свидетельствовать о самодельном характере устройств.
По последним данным, при взрывах в Бостоне пострадали более 110 человек. Официально сообщается о двух погибших, передает РИА Новости
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