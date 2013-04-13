В Японии произошло мощное землетрясение

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Метеорологического агентства Японии.

Подземные толчки были зафиксированы в 05.33 по местному времени в префектуре Хего. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.

Толчки силой до 4 баллов ощущались в одном из крупнейших мегаполисов страны – Осаке. К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях нет.

По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 9 километрах от города Сумото. В свою очередь, очаг толчков находился на глубине 5,3 километра под землей, отмечается в сообщении.

Международный аэропорт Кансай остановил работу двух взлетно-посадочных полос для проведения проверок безопасности. Движение поездов по линии между городами Киото, Осака и Кобэ было временно приостановлено.