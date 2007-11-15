Еврокомиссия предлагает либерализовать Кодекс поведения компьютерных систем

Европейская комиссия предлагает либерализовать Кодекс поведения компьютерных резервных систем бронирования авиабилетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий проект Директивы ЕС был одобрен сегодня с целью улучшения конкурентной среды и последующего уменьшения цен.

“Увеличение конкуренции на этом рынке означает меньшие цены дистрибуции, и больше предлагаемых авиалиниями опций через компьютерные резервные системы. Потребители, которые пользуются услугами туристических агентов для приобретения авиабилетов, смогут получить больше предложений и останутся защищенными от злоупотреблений или дискриминации”, - отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за транспорт, Жак БАРРО.

Новый Кодекс поведения предусматривает также свободное формирование цен на рынке компьютерных резервных систем, в частности, это означает, что авиакомпании смогут обсуждать цену резервирования, установленную компьютерными резервными системами.

Компьютерные резервные системы дают возможность туристическим агентствам получать информацию о наличии мест и стоимости, а также осуществлять резервирование билетов от имени потребителей.