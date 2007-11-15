В Грузии завтра отменят чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Грузии будет снято 16 ноября с 19.00 по местному времени.

Соответствующее решение сегодня принял парламент Грузии на пленарном заседании, одобрив соответствующую инициативу Президента Михаила СААКАШВИЛИ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

За отмену чрезвычайного положения в Грузии с 16 ноября проголосовали 153 депутата, против выступили двое.

"Я приветствую это решение. Чрезвычайное положение отменяется ранее установленного срока, и надеюсь, это будет способствовать миру и согласию в стране", - заявила спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайное положение было введено в ночь с 7 на 8 ноября указом Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ на всей территории страны на 15 суток. На протяжении этого времени всем теле- и радиоканалам, кроме общественного, запрещено собирать и распространять информацию о событиях в стране. Два независимых телеканала – “Имеди” и “Кавкасиа” - прекратили свое вещание за несколько минут до объявления чрезвычайного положения в результате вмешательства полиции.

Президент Грузии ввел чрезвычайное положение в ответ на массовые демонстрации протеста, которые проводились в Тбилиси с 1 по 7 ноября и которые завершились разгоном демонстрантов 7 ноября правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

М.СААКАШВИЛИ также объявил о назначении досрочных президентских выборов на 5 января 2008 года и референдума относительно даты выборов парламента – весной или осенью.