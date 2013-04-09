Президент Армении Саргсян заступил на второй срок - правительство подает в отставку

Как передает РИА «Новости», инаугурация нового президента состоялась в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване на специальном заседании Национального собрания (парламента) республики.

Действующий президент и лидер Республиканской партии Армении С.Саргсян был переизбран президентом страны на выборах 18 февраля. По официальным данным ЦИК, С.Саргсян победил в первом туре, набрав 58,64% голосов избирателей. Наблюдатели от международных организаций отметили, что выборы соответствовали мировым стандартам, прошли гладко, а зафиксированные нарушения не повлияли на их исход.

С.Саргсян подъехал к СКК имени Демирчяна в сопровождении эскорта мотоциклистов и затем по красной ковровой дорожке поднялся на сцену.

В своей присяге, по традиции, данной на Конституции Армении и рукописной Библии VII века на армянском языке, С.Саргсян поклялся неукоснительно исполнять требования Конституции страны, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать независимость, территориальную целостность и безопасность республики на благо народа. Затем католикос всех армян Гарегин Второй прочел молитву, благословляющую деятельность президента.

В соответствии с Конституцией Армении, сразу после вступления в должность нового президента действующее правительство подает в отставку. После принятия президентом отставки правительства члены кабинета продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Президент Армении должен назначить премьер-министра страны в десятидневный срок после вступления в должность. Новый состав правительства формируется в двадцатидневный срок после назначения премьер-министра.