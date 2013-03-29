США не встревожены российскими учениями на Черном море

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд на брифинге в Вашингтоне.

"Россия в прошлом уже проводила подобные учения в районе Черного моря. Так что ничего нового тут нет", — цитирует слова Нуланд Росбалт.

Напомним, в учениях примет участие около семи тысяч человек, а также 36 кораблей, около 250 бронемашин, более 50 артиллерийских орудий, свыше 20 боевых самолетов и вертолетов.

Ранее замглавы Минобороны РФ Анатолий Антонов напомнил, что согласно Венскому документу ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, учения, в которых принимают участие не более 13 тыс. военных, не требуют присутствия международных инспекторов.