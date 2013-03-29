США не встревожены российскими учениями на Черном море
08:24, 29 марта 2013Мир
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Власти США не видят оснований для тревоги по поводу проводимых на юге России военных учений при условии, что они соответствуют международным договоренностям.
Госдеп США не встревожен учениями РФ на Черном море / Фото: Вадим Савицький / ІТАР-ТАРС
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд на брифинге в Вашингтоне.
"Россия в прошлом уже проводила подобные учения в районе Черного моря. Так что ничего нового тут нет", — цитирует слова Нуланд Росбалт.
Напомним, в учениях примет участие около семи тысяч человек, а также 36 кораблей, около 250 бронемашин, более 50 артиллерийских орудий, свыше 20 боевых самолетов и вертолетов.
Ранее замглавы Минобороны РФ Анатолий Антонов напомнил, что согласно Венскому документу ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, учения, в которых принимают участие не более 13 тыс. военных, не требуют присутствия международных инспекторов.
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