На Кипре ввели ограничения на банковские карточки

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на распоряжение правительства, переданное по государственному ТВ, максимальная сумма, которую можно будет получить наличными, составит 300 евро в сутки.

Помимо этого, физическим лицам будет запрещено вывозить за границу более 1000 евро наличными. Максимальная сумма, которую держатели карт кипрских банков смогут потратить за границей в течение месяца, установлена на отметке в 5000 евро.

Министр финансов Кипра Михалис Саррис (Michalis Sarris) подчеркнул, что принятые меры необходимы для того, чтобы избежать коллапса финансовых институтов из-за нехватки ликвидности, которую может вызвать массовое снятие наличных с банковских счетов.

Объявленные ограничения будут действовать в течение четырех дней с полудня 28 марта, когда возобновят работу кипрские банки, закрытые с 16 марта.