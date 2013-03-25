Генпрокуратура РФ продолжит добиваться возвращения активов Березовского

Генпрокуратура РФ продолжит действия, направленные на возврат активов бизнесмена Бориса Березовского, который скончался в субботу на 68-м году жизни, сообщило главное надзорное ведомство со ссылкой на замгенпрокурора Александра Звягинцева.

Березовский был привлечен в качестве обвиняемого в совершении ряда тяжких экономических преступлений в составе транснационального преступного сообщества, -отмечает РИА Новости.

"Поскольку Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность конфискации имущества за организацию и участие в преступном сообществе, Генеральная прокуратура России будет продолжать действия, направленные на возврат в нашу страну активов, преступно нажитых Березовским и его сообщниками и легализованных ими за рубежом", — говорится в сообщении.

Березовский скончался в субботу, его тело было обнаружено в его доме в районе населенного пункта Аскот в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти бизнесмена — сердечный приступ и самоубийство. Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.