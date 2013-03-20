В США грабитель вернул деньги спустя 30 лет после преступления

Копию этого письма также пришла на телеканал Wood TV, сообщает Лента.ру.

В своем письме мужчина указал адрес ограбленного магазина, а также попросил полицейских передать его извинения. При этом неизвестный написал, что на самом деле он украл около 800 долларов. Дополнительные 400 долларов он вернул в качестве процентов. Автор письма отметил, что все это время его мучила совесть.

Телеканал также сообщает, что полицейским уже удалось найти хозяина магазина и вернуть ему деньги. В полиции заявили, что мужчина был потрясен поступком вора. При этом шериф Боб Бейкер (Bob Baker) сказал, что он не будет пытаться найти грабителя. По его словам, у преступления уже давно истек срок давности. Он добавил, что вор понес достаточное наказание, испытав муки совести в течение 30 лет.

В США это не первая история о совестливых ворах. В 2011 году в штате Массачусетс грабитель вернул пенсионерке 90 долларов и GPS-навигатор, которые он украл у нее двумя неделями ранее.