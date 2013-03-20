Приговоры Ходорковскому и Лебедеву могут быть пересмотрены

Верховный суд России затребовал из Мещанского и Хамовнического райсудов Москвы уголовные дела, по которым были осуждены экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев. Об этом пишет издание "Коммерсант".

Эти действия совпали с заявлением адвокатов ЮКОСа в СКР о привлечении московских судей к уголовной ответственности за служебный подлог, якобы допущенный при рассмотрении надзорной жалобы на приговоры по этим делам, возбужденной по постановлению председателя ВС Вячеслава Лебедева.

У фигурантов громких дел появился шанс на освобождение или как минимум на сокращение сроков, - отмечает издание.