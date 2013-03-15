Аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода тоже не работают
17:28, 15 марта 2013Общество
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Из-за непогоды не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода — Мининфраструктуры.
Западная Украина - в снежном плену / Фото : vk.com, Юля Кареліна
По оперативным данным, в связи со сложными погодными условиями в западных областях Украины не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, аэропорт в Ивано-Франковске из-за снежных осадков и, как следствие, плохого сцепления не выполняет прием/выпуск воздушных судов с 10 часов утра, аэропорт в Ужгороде - с 12:30.
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Другие аэропорты работают в штатном режиме.
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