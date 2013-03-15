Аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода тоже не работают

17:28, 15 марта 2013
Общество
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Из-за непогоды не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода — Мининфраструктуры.

снег, зима / Фото : vk.com, Юля Кареліна

По оперативным данным, в связи со сложными погодными условиями в западных областях Украины не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, аэропорт в Ивано-Франковске из-за снежных осадков и, как следствие, плохого сцепления не выполняет прием/выпуск воздушных судов с 10 часов утра, аэропорт в Ужгороде - с 12:30.

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Другие аэропорты работают в штатном режиме.

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