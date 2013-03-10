Тысячи человек вышли с «антиядерным» протестом в Токио

Демонстранты собрались в центральном токийском парке Хибия в районе Тиёда, где организаторы протеста готовят обращение к властям и концерт, передает РИА Новости.

В частности, протестующие хотят подготовить петицию с призывом к правительству остановить программу в области ядерной энергетики.

Такой же призыв обращен и к премьер-министру Японии Синдзо Абэ. ”Ответственность взрослых добиться нулевой ядерной мощности, перед тем как мы умрем”, - говорится на одном из лозунгов демонстрантов, которые прошли маршем у здания парламента в центральном районе Касумигасэки.

О столкновениях с полицией и беспорядках в Токио не сообщается. Схожие мирные демонстрации устраиваются и в других районах Токио, а также в ряде городов. Всего демонстранты намерены организовать 10 и 11 марта 150 антиядерных протестов и пикетов по стране.

Как сообщалось, 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло одно из крупнейших землетрясений, магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС ”Фукусима-1” и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода и расплавлению активной зоны. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

Япония в 1970-х годах сделала ставку на развитие атомной энергетики в стране из-за отсутствия внутренних энергетических ресурсов. После аварии на АЭС ”Фукусима-1” эти планы были пересмотрены. Сейчас из 50 крупных ядерных реакторов в стране работают только два. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре 2012 года заявил о намерении пересмотреть решение по отказу страны от атомной энергетики к 2030 году.