Берлускони получил год тюрьмы

Суд Милана сегодня приговорил экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к одному году тюрьмы по делу о неудачном приобретении итальянской страховой группой Unipol банка BNL (Banca Nazionale del Lavoro), в рамках которого политик обвинялся в причастности к раскрытию конфиденциальной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Rai News24.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокуратуры, просившей для Берлускони одного года лишения свободы. Кроме того, судьи приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы Паоло Берлускони - младшего брата экс-премьера, издателя миланской газеты Il Giornale, принадлежащей медийной группе Mediaset. Помимо раскрытия информации он также обвинялся в незаконном приобретении записей телефонных разговоров.

Согласно решению суда, Берлускони и его брат должны будут также выплатить компенсацию в размере 80 тысяч евро политическому оппоненту экс-премьера Пьеро Фассино и еще 10 тысяч евро в качестве судебных издержек.