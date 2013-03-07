КНДР заявила, что оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар

Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В последние дни Пхеньян и Сеул сделали ряд громких заявлений о ситуации на Корейском полуострове. Во вторник КНДР сообщила, что аннулирует подписанное по окончании войны в Корее в 1953 году соглашение о перемирии, если США и Южная Корея продолжат совместные военные маневры.

В ответ южнокорейские военные заявили в среду, что готовы нанести ответный удар в случае агрессивных действий Пхеньяна. В тот же день появилась информация, что КНДР начала маневры подводных сил ВМС и ускорила подготовку к полномасштабным военным учениям, которые могут совпасть по времени с ежегодными учениями США и Сеула, отмечает РИА «Новости».