КНДР заявила, что оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар
Северная Корея заявляет, что оставляет за собой право нанести при необходимости превентивный ядерный удар.
Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В последние дни Пхеньян и Сеул сделали ряд громких заявлений о ситуации на Корейском полуострове. Во вторник КНДР сообщила, что аннулирует подписанное по окончании войны в Корее в 1953 году соглашение о перемирии, если США и Южная Корея продолжат совместные военные маневры.
В ответ южнокорейские военные заявили в среду, что готовы нанести ответный удар в случае агрессивных действий Пхеньяна. В тот же день появилась информация, что КНДР начала маневры подводных сил ВМС и ускорила подготовку к полномасштабным военным учениям, которые могут совпасть по времени с ежегодными учениями США и Сеула, отмечает РИА «Новости».