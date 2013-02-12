Обама: Ядерная программа КНДР угрожает всему миру

Как пишет РИА Новости, ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) обнародовало сообщение, в котором подтвердило успешное проведение третьего подземного ядерного испытания.



"Ядерные и ракетные программы Северной Кореи представляют собой угрозу для национальной безопасности США и всего мира. США сохраняют бдительность перед лицом провокаций со стороны КНДР и твердо привержены выполнению оборонных обязательств по отношению к союзникам в регионе", - говорится в заявлении американского лидера.

Обама назвал проведение Северной Кореей ядерного испытания "провокационным актом", подрывающим региональную стабильность, увеличивающим риск распространения и нарушающим многочисленные резолюции СБ ООН и обязательства, данные Северной Кореей коллегам по "шестерке".