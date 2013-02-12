Обама: Ядерная программа КНДР угрожает всему миру

09:36, 12 февраля 2013
Мир
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Ядерная программа КНДР несет в себе угрозу безопасности США и всего мира, заявил во вторник президент США Барак Обама.

США сохраняют бдительность перед лицом провокаций - Обама/ Фото: Official White House Photo

Как пишет РИА Новости, ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) обнародовало сообщение, в котором подтвердило успешное проведение третьего подземного ядерного испытания.

"Ядерные и ракетные программы Северной Кореи представляют собой угрозу для национальной безопасности США и всего мира. США сохраняют бдительность перед лицом провокаций со стороны КНДР и твердо привержены выполнению оборонных обязательств по отношению к союзникам в регионе", - говорится в заявлении американского лидера.

Обама назвал проведение Северной Кореей ядерного испытания "провокационным актом", подрывающим региональную стабильность, увеличивающим риск распространения и нарушающим многочисленные резолюции СБ ООН и обязательства, данные Северной Кореей коллегам по "шестерке".

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