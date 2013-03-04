На Нобелевскую премию мира-2013 претендует рекордное количество кандидатов

На Нобелевскую премию мира за 2013 год претендует рекордное количество кандидатов - 259, из которых 50 - общественные и международные организации, сообщил Норвежский нобелевский комитет после окончания работы над общим списком поступивших в комитет предложений.

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Как передает РИА «Новости», в 2011 году в Норвежский нобелевский комитет поступило 241 предложение. Выдвинуть кандидатов на премию и подать соответствующие документы в комитет в Осло можно было до 1 февраля. После этого секретарь Нобелевского комитета представляет его членам список кандидатов на награду, в нем обычно от 150 до 200 номинантов.

Затем начинаются непосредственные дискуссии по наиболее актуальным кандидатам. В результате в коротком списке претендентов могут оказаться от пяти до 20 имен активистов или организаций. Именно этот укороченный список и передается затем для рассмотрения постоянными консультантами Нобелевского института. Обычно на эту работу им дается около двух месяцев.

Голосование по выборам лауреата или лауреатов премии проходит обычно в начале октября, и результаты голосования сразу же объявляются официально. Имена, а также другая информация, касающаяся процесса выдвижения на награду, может стать доступной для общественности лишь по истечении 50 лет.

В 2012 году на Нобелевскую премию мира претендовал 231 кандидат, 43 из них - общественные и международные организации. Нобелевская премия мира за 2012 год была присуждена Евросоюзу за 60-летний вклад союза и его предшественников в продвижение мира и примирения, демократии и прав человека в Европе. Церемония вручения премии мира всегда проходит в Осло 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля - основателя пяти Нобелевских премий. Четыре других вручаются в Стокгольме.