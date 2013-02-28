На 8 марта Депардье хотят подарить еще одну квартиру
11:36, 28 февраля 2013Мир
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Тренд на любовь властей российских регионов к французскому актеру добрался и до Мурманска.
Депардье хотят подарить квартиру в Мурманске / Фото : hvylya.org
Сегодня на заседании горсовета Мурманска в России депутат Сергей Габриелян выступили с инициативой пригласить знаменитого Жерара Депардье в Мурманск на 8 марта.
По словам Габриеляна, это будет не только подарком мурманским женщинам к празднику, но и повысит привлекательность города, сообщает tv21.ru.
Тем более, считает депутат, Мурманск не беднее Чечни, президент которой Р. Кадыров подарил на днях Ж. Депардье квартиру в Грозном.
В крайнем случае, С. Габриелян готов за свой счет выделить квартиру в Мурманске французскому актеру.
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