На 8 марта Депардье хотят подарить еще одну квартиру

Сегодня на заседании горсовета Мурманска в России депутат Сергей Габриелян выступили с инициативой пригласить знаменитого Жерара Депардье в Мурманск на 8 марта.

По словам Габриеляна, это будет не только подарком мурманским женщинам к празднику, но и повысит привлекательность города, сообщает tv21.ru.

Тем более, считает депутат, Мурманск не беднее Чечни, президент которой Р. Кадыров подарил на днях Ж. Депардье квартиру в Грозном.

В крайнем случае, С. Габриелян готов за свой счет выделить квартиру в Мурманске французскому актеру.