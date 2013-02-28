В Гвинее демонстранты забросали полицию камнями: пострадали 130 человек

По данным телеканала, участники акции требовали свободных и честных выборов, которые должны будут пройти в мае.

Столкновения с полицией начались после того, как протестующие начали кидать в сотрудников правоохранительных органов камни. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, сообщает Gazeta.ru.

Как отмечает PressTV, среди пострадавших 68 сотрудников полиции.

Парламентские выборы в Гвинее должны были пройти еще в 2011 году, однако неоднократно откладывались, пока в прошлом году Национальная независимая избирательная комиссия Гвинеи не назначила новую дату.

Телеканал подчеркивает, что постоянный перенос выборов усилил в стране политический кризис и привел к периодическим вспышкам насилия в стране. Так, в апреле 2012 года в результате протестной акции пострадали 20 ее участников. Аналогичный инцидент произошел и в 2011 году. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погиб один из участников оппозиционной акции.