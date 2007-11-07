Саакашвили отозвал грузинского посла из Москвы

Посол Грузии в России Ираклий ЧУБИНИШВИЛИ 7 ноября отозван в Тбилиси для консультаций, в связи с развивающимися в Грузии последними событиями, - сообщает сайт Ассоциации ООН Грузии Civil Georgia со ссылкой на МИД Грузии.

До этого, официальные лица Грузии некоторых оппозиционных лидеров обвинили в сотрудничестве с российской Службой внешней разведки.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси с 1 ноября проходят митинги протеста оппозиции. По состоянию на сегодняшний день оппозиция требует отставки Президента Михаила СААКАШВИЛИ, проведения парламентских выборов в апреле 2008 года, изменения принципов проведения мажоритарных выборов и формирования избирательных комиссий, освобождения политических узников. Сегодня утром грузинская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые собрались возле парламента Грузии.