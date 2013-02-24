В Италии стартовали парламентские выборы
10:34, 24 февраля 2013Мир
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В Италии начались парламентские выборы.
На втором месте по популярности – правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони/ Фото : sport-xl.net
Они проходят два дня – воскресенье и понедельник, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Согласно опросам общественного мнения, наибольшей поддержкой избирателей пользуется левоцентристская коалиция во главе с Пьером Луиджи Берсани. На втором месте по популярности – правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони.
Выборы в Италии проходят на фоне серьезного экономического спада. Левые партии обещают избирателям щедрые выплаты из госбюджета, а С.Берлускони обещает вернуть итальянцам часть налогов, выплаченных в прошлом году. Откуда он собирается взять эти деньги, политик умалчивает.
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