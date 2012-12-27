От жары умер белый медведь

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего единственного в зоопарке полярного медведя, которого любили все без исключения", - говорится в сообщении.

Эта новость за час стала одной из самых популярных в Южной Америке в социальной сети Facebook.

Официальной причиной гибели животного называется гипертермия: жара в эти дни в Буэнос-Айресе достигала 40 градусов. Отрицательно на здоровье всех, в том числе животных, сказывались резкие, до 20 градусов, перепады температуры.

В пресс-релизе зоопарка, который цитирует РИА "Новости", отмечается, что медведь обладал "нервным темпераментом, и на "его температурный обмен, приведший к одышке и последующей гибели, повлиял грохот от взрывов петард на Рождество". Между тем, администрация указывает, что полярному медведю были созданы надлежащие условия, соответствующие международным нормам: обширный вольер с бассейном на 145 тысяч литров.