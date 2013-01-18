В Украине осталось всего 2600 волков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко и кандидат юридических наук, представитель Дружины охраны природы «Зеленое Будущее» Иван Парникоза заявили на пресс-конференции в Киеве на тему: "Бешенство в Украине. Кто виноват - волки или чиновники?"

По словам экологов, все чаще в украинских СМИ начали появляться непроверенные сообщения о том, что распространителями бешенства, скорее всего, стали именно волки. При этом на “больное животное” организуются охоты, которые в большинстве случаев не контролируются и во время которых убивают ни в чем не повинных животных. По словам экологов, за распространением мифической информации о бешеных волках стоят определенные люди, поскольку на основании таких сообщений можно безнаказанно охотиться целый год.

“В большинстве случаев, мы проанализировали, авторами такой информации становятся либо охотники, либо работники лесного хозяйства, либо люди, связанные с ним”, - заявил И.Парникоза.

По данным экологов, на сегодняшний день в Украине осталось около 2,6-2,7 тыс. волков, в то же время ежегодно 1,3-1,4 тыс. волков отстреливают.

“И это без учета животных, убитых путем браконьерства, и волков, которые погибают сами по себе, попадают под машины”, - заметил В.Борейко.

По теме: Эколог говорит, что акула из столичного ТРЦ уже «не жилец»

При этом он, ссылаясь на статистические данные, утверждает, что лишь 0,5% случаев распространения бешенства приходится на волков, тогда как 37% случаев — на лис, 28% - на крупный рогатый скот, 17% - на собак, преимущественно бездомных, 10% - на котов, 3% - на мелкий рогатый скот; 1,3% - на коней и енотовидных собак. При этом эколог отметил, что именно волки — главные естественные враги лис и бездомных собак, то есть тех животных, которые являются основными распространителями бешенства.

“Неправильный ход — уничтожать волков”, - отметил В.Борейко, ссылаясь на опыт борьбы с бешенством европейских стран, в частности, Польши и Беларуси.

В Польше, где уже давно не фиксируется ни одного случая бешенства, волки находятся под государственной защитой, сообщила представитель польских зоозащитников Аня Селезняк. По ее словам, ежегодно государство выделяет средства на вакцинацию диких животных от бешенства, которая осуществляется путем разбрасывания из самолетов капсул с вакциной в привлекательной для животных оболочке, либо такие препараты разбрасывают вручную. Также проблемами, связанными с существованием волков, занимаются общественные организации и академия наук. Этих животных в Польше не отстреливают, но популяция все равно не увеличивается до каких-то угрожающих размеров, добавила А.Селезняк.

“На наш взгляд, как экологов, волк должен присутствовать в Украине до тех пор, пока здесь есть люди. И в данном случае он является чуть ли не самым главным борцом с бешенством животных, потому что он уменьшает численность популяции этих животных — это дикие собаки и лисы. В целом в 60% случаев бешенство распространяется именно этими двумя видами животных”, - резюмировал В.Борейко.

При этом он отметил, что вовсе не призывает отстреливать бездомных собак или лис, потому что эти животные не виноваты, что они болеют бешенством.

По убеждению В.Борейко, проблему распространения бешенства в Украине можно решить лишь комплексным путем. И первыми шагами в этом направлении должны стать: ликвидация мест, куда сбрасывают отходы животного производства и где живут и питаются животные; проведение прививок от бешенства, а в дальнейшем нужно поддерживать эпидситуацию с помощью “санитара леса” - волка.

Как проинформировали участники пресс-конференции, за последние 15 лет в Украине уровень заболеваемости бешенством возрос в 10 раз, стремительное развитие эпизоотии бешенства отмечается с 1996 по 2007 год. В 2012 г. в Украине было выявлено 1 тыс. 550 случаев животного бешенства, что на 470 случаев больше, чем в 2011 г. Заболевания бешенством людей в 2012 г. не было зафиксировано, в 2011 году было зарегистрировано таких 6 случаев, в 2010 г. - 3.