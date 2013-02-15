Россия объявила в розыск грузинского политика
Грузинский политик Гиви Таргамадзе, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков в РФ, объявлен в федеральный розыск.
Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Таргамадзе является обвиняемым по делу о подготовке беспорядков совместно с российскими оппозиционерами Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым и Леонидом Развозжаевым.
"Московская полиция сегодня официально объявила Гиви Таргамадзе в федеральный розыск, внеся информацию о нем в единую электронную базу данных разыскиваемых лиц", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы.
Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщал, что у следствия есть улики, которые подтверждают как финансирование Таргамадзе российской оппозиции, так и его причастность к организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Главная прокуратура Грузии заявила, что не выдаст Таргамадзе России, так как это запрещает конституция страны.