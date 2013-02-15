Россия объявила в розыск грузинского политика

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Таргамадзе является обвиняемым по делу о подготовке беспорядков совместно с российскими оппозиционерами Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым и Леонидом Развозжаевым.

"Московская полиция сегодня официально объявила Гиви Таргамадзе в федеральный розыск, внеся информацию о нем в единую электронную базу данных разыскиваемых лиц", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы.

Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщал, что у следствия есть улики, которые подтверждают как финансирование Таргамадзе российской оппозиции, так и его причастность к организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Главная прокуратура Грузии заявила, что не выдаст Таргамадзе России, так как это запрещает конституция страны.