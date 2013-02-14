Российский оппозиционер просит политубежища в Украине

Об этом сообщили Ленте.ру в правозащитной ассоциации «Агора». Оппозиционер опасается, что в России его могут привлечь к делу не только как свидетеля, но и как обвиняемого.

Он уехал в Украину в конце января и обратился Управление верховного комиссара по правам беженцев. 6 февраля активист получил справку о соискании убежища в миграционной службе.

Как пишет на своей странице в Facebook правозащитница Оксана Челышева, которая пообщалась с Гальцовым, 12 февраля на собеседовании в службе с ним общался лично заместитель главы ведомства по фамилии Дергач (на официальном сайте среди заместителей такого человека нет).

По словам Челышевой, Гальцову задавали вопросы о том, что он делал на Болотной площади 6 мая, а также знаком ли он с фигурантами дела о подготовке массовых беспорядков в РФ Сергеем Удальцовым, Леонидом Развозжаевым и Константином Лебедевым. Как отмечает правозащитница, те же вопросы активисту задавали на допросе в России. Челышева также рассказала, что после того, как Гальцов вышел из здания миграционной службы, он обнаружил за собой слежку.

Филипп Гальцов попал в поле зрение российских следственных органов после того, как сам вызвался дать показания по «болотному делу», а именно в защиту Степана Зимина — фигуранта этого дела, — с которым его связывают дружеские отношения. В интервью «Дождю» активист рассказывал, как в октябре 2012 года к нему вломились оперативники и силой отвезли его на допрос в Следственный комитет РФ. При этом, по словам Гальцова, по дороге его всячески оскорбляли, а один из сотрудников его несколько раз ударил.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Координационный совет российской оппозиции потребовал от Президента России Владимира Путина прекратить давление на их сторонников. «В России продолжаются масштабные преследования инакомыслящих. На массовые протестные выступления граждан власть ответила полицейскими провокациями и прямым силовым давлением на своих оппонентов», - подчеркивается в заявлении.

Совет напоминает, что 6 мая 2012 года полиция жестко разогнала демонстрацию на Болотной площади в Москве. Сотни протестующих были избиты и задержаны. За несколько следующих месяцев 13 участников акции протеста были отправлены за решетку по сфабрикованному обвинению в массовых беспорядках.