Шторм «Немо» оставил без света около 700 тыс домов в США

Толщина снежного покрова, выпавшего менее чем за сутки, в некоторых местах достигла одного метра, по данным национальной службы погоды. Снегопад был такой сильный, что снегоуборочная техника зачастую застревала на расчистке трасс и улиц. Снегоходы во многих штатах оказались в субботу единственным транспортом, на котором можно было передвигаться, передает РИА Новости.

В штатах Нью-Йорк, Род-Айленд, Массачусетс, Коннектикут армейские спасательные подразделения освобождали застрявшие в пути автомобили, застигнутые снежной бурей. Сотни застигнутых непогодой машин были брошены на дорогах Лонг-Айленда. Как сообщил телеканал FOX, один мужчина провел всю ночь в своей машине, превратившейся в сугроб, прежде чем был найден спасательной службой.

Нью-Йорк пережил снегопад без происшествий, все три аэропорта - международный имени Джона Кеннеди, Ла Гуардиа и Ньюарк - в субботу утром были расчищены от снега и возобновили свою работу.