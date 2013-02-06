Президент Сербии сегодня впервые за 5 лет встретится с лидером Косово

Встреча состоится впервые с 2008 года, когда сербская автономия провозгласила свою независимость, пишет Радио Свобода.

Президент Косово Атифете Яхьяга накануне сказала, что намерена обсудить нормализацию двусторонних отношений с Сербией. Планируется ли подписание каких-либо двусторонних соглашений не сообщалось.

Атифете Яхьяга считает, что признание независимости Косово принесет стабильность в регион.

Сербия не признает независимость Косово, но согласилась на диалог при посредничестве ЕС, чтобы приблизить собственное членство в союзе.

Большинство государств-членов ЕС входят в те около 100 стран, признавших независимость Косово. Украина не признает самопровозглашенную республику.