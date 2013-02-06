Президент Сербии сегодня впервые за 5 лет встретится с лидером Косово
09:19, 06 февраля 2013Мир
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Президенты Сербии Томислав Николич и Косово Атифете Яхьяга сегодня должны встретиться в Брюсселе - при посредничестве ЕС.
Лидеры Косово и Сербии впервые с 2008 года встретятся / Фото: dniester.ru
Встреча состоится впервые с 2008 года, когда сербская автономия провозгласила свою независимость, пишет Радио Свобода.
Президент Косово Атифете Яхьяга накануне сказала, что намерена обсудить нормализацию двусторонних отношений с Сербией. Планируется ли подписание каких-либо двусторонних соглашений не сообщалось.
Атифете Яхьяга считает, что признание независимости Косово принесет стабильность в регион.
Сербия не признает независимость Косово, но согласилась на диалог при посредничестве ЕС, чтобы приблизить собственное членство в союзе.
Большинство государств-членов ЕС входят в те около 100 стран, признавших независимость Косово. Украина не признает самопровозглашенную республику.
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