Президент Сербии сегодня впервые за 5 лет встретится с лидером Косово

09:19, 06 февраля 2013
Мир
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Президенты Сербии Томислав Николич и Косово Атифете Яхьяга сегодня должны встретиться в Брюсселе - при посредничестве ЕС.

Лидеры Косово и Сербии впервые с 2008 года встретятся / Фото: dniester.ru

Встреча состоится впервые с 2008 года, когда сербская автономия провозгласила свою независимость, пишет Радио Свобода.

Президент Косово Атифете Яхьяга накануне сказала, что намерена обсудить нормализацию двусторонних отношений с Сербией. Планируется ли подписание каких-либо двусторонних соглашений не сообщалось.

Атифете Яхьяга считает, что признание независимости Косово принесет стабильность в регион.

Сербия не признает независимость Косово, но согласилась на диалог при посредничестве ЕС, чтобы приблизить собственное членство в союзе.

Большинство государств-членов ЕС входят в те около 100 стран, признавших независимость Косово. Украина не признает самопровозглашенную республику.

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