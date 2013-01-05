Косово не пустит президента Сербии к себе на Рождество

Косово запретило президенту Сербии Томиславу Николичу принять участие в праздновании Сербской православной церковью Рождества в Косово. Об этом сообщил вице-премьер Косово Гайредин Кучи. Как отмечают местные СМИ, он сказал, что Николич сможет посетить Косово только тогда, когда Сербия в свою очередь позволит албанским политикам Косово посетить своих албанских соотечественников, живущих в южной части Сербии.

Томислав Николич в пятницу выразил протест по поводу того, что Специальная гражданская миссия Европейского Союза (EULEX) не может обеспечить для него посещения на православное Рождество средневекового сербского монастыря неподалеку Приштины.

Это, по его мнению, является нарушением права свободного передвижения, гарантированного международным правом. Недавно сербский президент предлагал создать на территории Косово сербское государственное образование, что одинаково осудили США и ЕС.

Радио Свобода