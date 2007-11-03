Президент Пакистана ввел чрезвычайное положение

Президент Пакистана Первез МУШАРРАФ сегодня заявил о введении чрезвычайного положения в стране. В ближайшее время ожидается его обращение к нации. Вещание пакистанских телеканалов прекращено, передает NEWSru.

Чрезвычайное положение официально вступит в силу после одобрения решения главы государства правительством в предстоящее воскресенье. По мнению наблюдателей, оно приведет к отсрочке всеобщих выборов в Пакистане, запланированных на январь 2008 года. Приостановлена деятельность судебной системы.

Политическая обстановка в Пакистане крайне нестабильная, а силовые структуры страны понесли значительные потери в боях с последователями афганских талибов в приграничных районах.