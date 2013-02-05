Поляки считают Коморовского вторым лучшим президентом в современной истории (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным проведенного в январе этого года опроса CBOS, большинство поляков также положительно оценивают деятельность Б.Коморовского на президентском посту, но считают, что он должен быть более активным в международной политике.

Положительно о действующем главе государства высказались 74% из 1227 опрошенных в ходе этого исследования человек, что на 7% больше чем в начале 2011 года.

Только 16% поляков считают, что 60-летний Б.Коморовский не справляется со своими президентскими обязанностями.

Более половины опрошенных считают, что действующий глава Польши, которая является наибольшим непосредственным западным соседом Украины, должен вести более активную международную политику в то время, как более трети считают, что он достаточно хорошо действует в этой сфере уже сейчас.

45% опрошенных выразили мнение, что Б.Коморовский, который до избрания на должность президента входил в правящую с 2007 года в Польше партию «Гражданская платформа», при принятии решений руководствуется государственными, а не партийными интересами.

37% имеют противоположную точку зрения на этот вопрос.

Деятельность Б.Коморовского на посту Президента лучше его предшественников, Леха Качиньского и первого Президента Польши после свержения коммунистического режима в девяностых годах Леха Валенсы оценили 56 и 58 процентов опрошенных соответственно.

В то же время, по мнению 42% поляков, он хуже президента - члена бывшего коммунистического правительства А.Квасневского - ныне специального посланника Европейского парламента, который следит за судебными процессами против лидеров оппозиции в Украине.

Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский выиграл внеочередные выборы Президента Польши в июле 2010 года, когда победил во втором туре родного брата трагического погибшего в Смоленской катастрофе 10 апреля 2010 года и лидера наибольшей оппозиционной партии Ярослава Качиньского.

За Б.Коморовского отдали свои голоса 8,9 млн. поляков или 53% избирателей 38-миллионной Польши, в то время как Я.Качиньского поддержали 47% поляков, участвовавших в голосовании.

Справка УНИАН. Польша, которая после Второй мировой войны стала сателлитом Советского союза, начала демократические и рыночные реформы в 1989 году и в 2004 году вступила в Евросоюз.