В ФСБ решили, что автобус в Тольятти взорвал смертник

Взрывное устройство, которое сработало 31 октября в автобусе в Тольятти, было на теле одного из пассажиров, сказал глава Федеральной службы безопасности России Николай ПАТРУШЕВ. Как сообщает русская служба радио Би-Би-Си, Н.ПАТРУШЕВ сообщил об этом в интервью телеканалу "Вести". По его словам, "установлено лицо, которое, скорее всего, причастно к совершению взрыва", а следственные действия "подтверждают причастность этого лица".

Кроме того, директор ФСБ сообщил, что останки тела подозреваемого "также говорят о том, что взрывное устройство находилось на нем".

Ранее представители спецслужб отказывались комментировать предположение о том, что автобус взорвал смертник.

Напомним, в пятницу в Тольятти прошли похороны восьмерых погибших во время взрыва. Автобус был взорван 31 октября в утренний "час пик". В результате взрыва погибли восемь человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести. Многие из пострадавших до сих пор находятся в больнице.

По факту взрыва возбуждено и расследуется уголовное дело по трем статьям: "терроризм, повлекший смерть человека", "умышленное убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом" и "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".