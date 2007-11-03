В США пытались пронести бомбу на территорию одной из крупнейших АЭС

Охрана одной из крупнейших американских АЭС Palo Verde в штате Аризона 2 ноября задержала внештатного сотрудника Роджера Уильяма ХЕРДА при попытке провезти на ее территорию бомбу. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Мощность самодельной бомбы небольшая, однако при детонации она могла бы кого-нибудь ранить.

Р.ХЕРД работал менеджером по закупкам оборудования. У него имелся доступ на охраняемую территорию АЭС, однако он не был там с 21 августа. По некоторым данным, он также мог иметь доступ к реакторам.

Сам Р.ХЕРД заявил, что не знает, каким образом бомба могла попасть к нему в автомобиль. После допроса его отпустили.

Palo Verde снабжает электроэнергией 4 млн. потребителей. На АЭС расположены три реактора.