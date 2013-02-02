Сталлоне против продажи оружия сумасшедшим

Артист, завоевавший мировую известность благодаря ролям ветерана вьетнамской войны Рэмбо, боксера Рокки и "стального" судьи Дредда, заявил: "Я знаю, что некоторые разочаруются, но все же. Они все-таки избавятся от штурмового оружия", сообщает Associated Press.

С.Сталлоне задается вопросом: "Кому оно нужно? Наверное только тем, кто совершает нападения на других. Оно не подходит для охоты. Или вы ждете, что на ваш дом нападет целая армия?"

Актер выразил уверенность, что власти смогут также решить проблему с ограничением продажи оружия людям, страдающим психическими расстройствами. "Происходящие просто ужасает. Я думаю, что основная проблема, серьезно, это не как много оружия на руках, а в том, что все эти люди (совершавшие нападения) просто сумасшедшие. Психическое здоровье - вот на чем нужно делать упор", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.