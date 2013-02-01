В Анкаре смертник подорвался у посольства США: двое погибших

Об этом сообщает ВВС Украина.

Местные СМИ сообщают, что погиб смертник, который совершил нападение, и охранник посольства. Точное количество пострадавших не известно.

В неподтвержденном сообщении інформагентство Reuters цитирует американского посла, который заявил, что один из турецких сотрудников посольства также погиб.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что весь персонал дипломатического учреждения находится в комнатах, где людям гарантирована безопасность.

Журналист AP, прибывшая на место происшествия вскоре после взрыва, видела, по меньшей мере, одну женщину тяжело раненой, которую забрала машина скорой помощи.

По информации свидетеля из расположенного напротив посольства офиса, взрыв совершил смертник, он говорит, что видел, как тело забирала "скорая".

Рядом с посольством США расположены немецкое и французское дипучреждения.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

На место происшествия отправились десятки пожарных машин и карет скорой помощи.

Телеканал NTV обнародовал видео, на котором видно, что контрольно-пропускной пункт разрушен.

Здание окружила полиция.

В последние годы в Турции, которая является членом НАТО, нападения совершали несколько преступных группировок, в частности, курдские сепаратисты и исламистские повстанцы.

Последнее серьезное нападение, в результате которого погибли девять человек и еще 120 были ранены, произошло в Анкаре в 2007 году. Тогда полиция обвинила в преступлении смертника с радикально левыми взглядами, который не принадлежал ни к одной из группировок.