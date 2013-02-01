В России пешеходов хотят проверять алкотестером
11:39, 01 февраля 2013Мир
1519
Министерство внутренних дел РФ подготовило изменения в Административный кодекс, согласно которым пешеходов будут проверять на наличие алкоголя в крови.
Фиксировать алкогольное опьянение у пешеходов можно будет только при участии двух свидетелей / Фото: alcofan.com
Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило изменения в Административный кодекс, которые позволят полицейским проверять пешеходов на алкотестере, сообщает Радио Свобода.
В ведомстве необходимость внесения таких изменений объяснили необходимостью согласовать между собой нормы некоторых нормативных актов.
Фиксировать алкогольное опьянение у пешеходов можно будет только при участии двух свидетелей. Задержанный гражданин может отказаться от проверки, однако в этом случае полицейские должны будут сделать в протоколе примечание об отказе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter