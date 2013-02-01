В России пешеходов хотят проверять алкотестером

Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило изменения в Административный кодекс, которые позволят полицейским проверять пешеходов на алкотестере, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве необходимость внесения таких изменений объяснили необходимостью согласовать между собой нормы некоторых нормативных актов.

Фиксировать алкогольное опьянение у пешеходов можно будет только при участии двух свидетелей. Задержанный гражданин может отказаться от проверки, однако в этом случае полицейские должны будут сделать в протоколе примечание об отказе.