Норвежскому убийце Брейвику стало невыносимо в трехкомнатной «камере»

Как сообщает радио "Свобода", Брейвик заявляет о невыносимых условиях содержания.

Убийца считает, что его хотят довести до самоубийства.

Адвокат Брейвика рассказал, что тот указывает на давление, которое на него оказывает администрация тюрьмы. Обвиняемый жалуется, что его изолировали от других подсудимых и он не имеет возможности говорить с ними о своей идеологии.

В августе прошлого года Брейвика приговорили к 21 году заключения - максимального в Норвегии наказания.

Ранее Брейвик признался, что 22 июля 2011 года он устроил взрыв возле здания норвежского правительства, в результате которого погибли 8 человек, а чуть позже расстрелял 69 человек в летнем молодежном лагере.

«Камера» Брейвика в тюрьме - это три комнаты по 8 квадратных метров каждая: в одной комнате оборудована спальня, во второй - кабинет, в третьем - спортзал.