ООН призывает Израиль прекратить строительство на Западном берегу Иордана

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Израиль обязан в соответствие со статьей 49 четвертой Женевской конвенции прекратить поселенческую деятельность ... на оккупированных территориях Палестины", - говорится в отчете ООН по расследованию, проводимому в рамках изучения воздействия еврейских поселений на "гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права палестинского народа".

Израиль с самого начала объявил о бойкоте миссии. По словам главы МИД Палестины Рияда Малики, только в 2012 году израильская сторона одобрила строительство семи тысяч единиц жилья на территориях, которые ООН признала палестинскими. По данным организации "Шалом Ахшав", всего за время работы, с 31 марта 2009 года, правительство Биньямина Нетаньяху объявило тендеры на строительство 5 тысяч 302 единиц жилья.

На Западном берегу реки Иордан, который был занят Израилем после войны с арабскими странами 1967 года, насчитывается порядка 120 еврейских поселений, где живут около 300 тысяч человек. Еще свыше 200 тысяч евреев-израильтян населяют Восточный Иерусалим, который, с точки зрения международного права, также относится к оккупированным территориям.

Поселенческая деятельность остается основным раздражителем в отношениях Израиля с мировым сообществом и воспринимается как главное препятствие для возобновления переговоров с палестинцами об урегулировании взаимного конфликта.