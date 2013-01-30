Министр труда: Франция - полный банкрот

"Франция - все еще ​​государство, но это государство-банкрот. Вот почему нам пришлось ввести план снижения дефицита, и ничто не должно сбивать нас с этой цели", - сказал Сапен, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Independent.

Как считают СМИ, заявление Сапена может поставить в очень неудобное положение президента Франсуа Олланда, которому теперь придется справляться с потенциальным вредом, причиненным репутации его социалистическому правительству.

Это также ставит под вопрос противоречивую политику налогов и расходов, по которой многие предприниматели и знаменитости покинули страну. Среди них - звезда кинематографа Жерар Депардье и самый богатый человек Франции Бернар Арно.

Министр финансов Франции Пьер Московичи успокоил французов, сказав, что заявления Сапена, "не соответствуют ситуации". "Франция на самом деле является платежеспособной страной. Франция - действительно надежная страна, Франция является страной, которая начинает восстанавливаться", - сказал Московичи.