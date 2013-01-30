СМИ: Израиль нанес удар по сирийско-ливанской границе
14:51, 30 января 2013Мир
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Израильская военная авиация в ночь на 30 января нанесла удары по неким целям на сирийско-ливанской границе.
Ливан подтвердил, что силы израильских ВВС неоднократно нарушали воздушное пространство страны / Фото : topwar.ru
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
"Совершенно точно в районе границы был нанесен авиаудар", - сообщил собеседник агентства.
Командование армии Ливана подтвердило, что в ночь на сегодня силы израильских ВВС неоднократно нарушали воздушное пространство страны.
27 января вице-премьер Израиля Сильван Шалом заявил, что Израиль может применить силу, чтобы не допустить попадания средств массового поражения в руки боевиков, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии.
Две недели назад Израиль призвал Совет Безопасности ООН принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах".
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