Жертвами тропического шторма «Ноэль» стали уже 108 человек

Жертвами тропического шторма «Ноэль», который бушует в Центральной Америке стали, уже 108 человек. Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы», шторм "Ноэль" уже достиг силы урагана первой категории опасности. По данным национального Центра прогнозирования ураганов США, сейчас скорость ветра, который сопровождает "Ноэль", составляет 120 километров в час.

По данным синоптиков, эпицентр урагана находится примерно в тысяче километров юго-западнее Бермудских островов. Как передает РИА Новости, из-за ливней и сильного ветра, которые вызывают оползни и наводнения, число жертв урагана достигло 108 человек. Только в Доминиканской Республике, на которую пришелся основной удар стихии, погибли 67 человек.