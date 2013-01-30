80 лет назад Гитлер пришел к власти

Ровно 80 лет назад, 30 января 1933 года, президент Германии Пауль фон Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером, поручив ему сформировать кабинет министров.

Это событие ознаменовалось факельным шествием в Берлине, в которое участвовали тысячи штурмовиков НСДАП. Впоследствии лидер национал-социалистов сконцентрировал в своих руках всю власть: сначала он получил право осуществлять законодательную деятельность без согласования с рейхстагом, а после смерти Гинденбурга получил и президентские полномочия как "фюрер и рейхсканцлер".

2013 год стал для Берлина тематическим и проходит под символичным лозунгом "Разрушенное многообразие", передает РИА Новости. Этот культурный проект, по замыслу его организаторов, призван подчеркнуть важность и хрупкость основных демократических ценностей. Год приурочен к 80-й годовщине прихода национал-социалистов к власти, а также к 75-й годовщине "хрустальной ночи" (с 9 на 10 ноября 1938 года).

Одним из центральных событий тематического года станет выставка "Разрушенное многообразие - Берлин 1933-1938" в Немецком историческом музее. Она откроет свои двери для посетителей в четверг и продолжит работу до 10 ноября. А в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель откроет экспозицию, рассказывающую о приходе нацистов к власти, в информационно-выставочном центре "Топография террора".

Кроме того, траурное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв национал-социализма состоится в среду в бундестаге.