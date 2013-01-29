В Сомали прогремел взрыв возле резиденции премьера: не менее 6 погибших

Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Взрыв осуществил террорист-смертник, который взорвал себя за пределами офиса премьера.

"Я видел тела шестерых человек и нескольких пострадавших", - сказал один из военных с места происшествия.

Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой". Территории на севере и северо-западе Сомали контролирует непризнанная Республика Сомалиленд.