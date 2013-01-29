В Сомали прогремел взрыв возле резиденции премьера: не менее 6 погибших
По меньшей мере шесть человек погибли во вторник при взрыве у резиденции премьер-министра Сомали Абди Фарах Ширдона в центре Могадишо.
Об этом сообщает агентство РИА «Новости».
Взрыв осуществил террорист-смертник, который взорвал себя за пределами офиса премьера.
"Я видел тела шестерых человек и нескольких пострадавших", - сказал один из военных с места происшествия.
Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой". Территории на севере и северо-западе Сомали контролирует непризнанная Республика Сомалиленд.