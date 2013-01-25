В шествии за запрет абортов в США принимают участие сотни тысяч человек

Противники абортов собрались у здания верховного суда США, где провели непродолжительный митинг. После этого они двинулись вдоль центрального вашингтонского парка Эспланада к Белому дому, сообщают РИА Новости.

Участники шествия держат в руках плакаты, призывающие прекратить "убийства нерожденных детей", и выкрикивают лозунги, призывая власти страны запретить аборты на федеральном уровне. Сторонники планирования семьи участвуют в шествии и митингах в центре города с плакатами о защите прав женщин и важности планирования семьи.

Шествие продлится до 18.00 пятницы (01.00 по киевскому времени в ночь на субботу). Организаторы заявляют, что в нем к вечеру примут участие более 400 тысяч человек. Полиция пока не дает оценок численности собравшихся.

Ряд улиц в центре города перекрыты, что привело к пробкам на дорогах и сбоям в движении наземного общественного транспорта. Как ожидается, на протестных митингах выступят экс-кандидаты в президенты США губернатор Техаса Рик Перри и экс-конгрессмен Рик Санторум.