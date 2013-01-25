Пхеньян: Санкции ООН равносильны войне

Комитет КНДР по мирному объединению Кореи осудил резолюцию Совбеза ООН, критикующую действия Пхеньяна, и заявил о намерении страны "принять сильные физические ответные меры" против Южной Кореи, если Сеул примет непосредственное участие в исполнении санкций ООН, говорится в заявлении комитета.

"Санкции"равносильны войне и объявлению войны против нас. Мы уже заявляли, что отреагируем на провокации немедленными ответными ударами, а на войну агрессии - великой войной справедливости за национальное объединение", - подчеркивается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

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Кроме этого Комитет по мирному объединению Кореи объявил о "полном аннулировании "Совместной декларации по денуклеаризации Корейского полуострова"от 1992 года и ее (декларации) недействительности". При этом, как сказано в заявлении, КНДР не станет вести "никакие переговоры между Севером и Югом по денуклеаризации в будущем".

"Благодаря действиям США и группы марионеток (Южной Кореи) ... давно доказано, что совместная декларация (1992 года) - мертвая бумага. Не стоит говорить, что у нас нет необходимости следовать этой декларации", - отмечается в документе.

Как известно, Совет безопасности ООН принял во вторник резолюцию с осуждением недавнего запуска в КНДР ракеты со спутником, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой, и расширил список организаций и лиц в Северной Корее, попадающих под введенные ранее экономические санкции. Запуск ракеты в КНДР состоялся в декабре в нарушение прежних резолюций, запрещающих Пхеньяну проводить ядерные испытания и пуски баллистических ракет.

РИА Новости