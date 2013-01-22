Американские войска подключились к французской операции в Мали

Согласно этим данным, самолеты С-17, в частности, взлетают с авиабазы в Истре на юге Франции. По словам представителя Африканского командования американской армии Бенджамина Бенсона, на их борту находятся солдаты, офицеры и военное оборудование, сообщает Lenta.ru

При этом Бенсо отказался уточнить, насколько активно США помогают своим союзникам по НАТО: он не стал раскрывать точное число рейсов в Бамако.

Ранее сообщалось, что французам в переброске войск помогает ряд других стран НАТО, в частности, Великобритания, Канада, Бельгия и Дания. Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщал, что транспортную помощь Парижу предлагала и Россия.

Бенсон, комментируя участие США во французской операции в Мали, добавил, что помимо логистической поддержки Париж получает из Вашингтона много разведывательной информации по обстановке в регионе. При этом он не стал говорить, участвуют ли в сборе информации американские разведывательные беспилотники.

Франция уже более недели участвует в малийской гражданской войне на стороне правительства этой страны. Помимо Парижа к наземной операции обещали присоединиться правительства некоторых африканских стран.

По информации Reuters, 22 января из Чада в сторону Нигера выдвинулась колонна бронетехники. Как ожидается, чадский контингент пересечет Нигер, после чего зайдет в Мали с востока, открыв новый фронт (сейчас наступление на позиции повстанцев-туарегов идет с юга).

Согласно последним данным, войска интервентов при поддержке правительственной армии сумели отбить у противника ряд населенных пунктов в центральной части Мали, что позволило им выйти из саванны к пустыне - месту традиционного расселения туарегов.